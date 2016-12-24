Быстрее! Выше! Сильнее! И вместе!

В Мордовии открылась студия Российского общества «Знание»
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
13 ноября в футбольно-лёгкоатлетическом манеже прошла матчевая встреча по лёгкой атлетике среди спортсменов из России и Беларуси.
Воскресные соревнования в футбольно-лёгкоатлетическом манеже собрали лучших спортсменов из Мордовии, других российских регионов и Белоруссии. Это мальчики и девочки 2012 года рождения и младше, а также юноши и девушки 2008 — 2011 годов рождения. Главные дисциплины соревнований — это ходьба и бег.
Проведение таких соревнований планировалось давно. Их задача — не только дать возможность ребятам продемонстрировать свою спортивную подготовку, но также сплотить юных атлетов.
Соревнования начались с ходьбы. Первыми стартовали юноши 2008 — 2009 годов рождения. Лучшим среди них стал Бехруз Гульмурадов. Он смог преодолеть 3000 метров за 12 минут 33 секунды.
Результаты учитывались как в личном, так и в командном зачёте. Также отдельно засчитывался результат по эстафетам. Победители и призёры соревнований получили кубки, медали и призы.
Поделиться в соц. сетях:
Региональной площадкой общества является МГПУ имени М.Е. Евсевьва
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
Артём Здунов поздравил со 100-летним юбилеем ветерана труда Екатерину Ивановну Макевнину
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
В Мордовии открыли новое здание стрелковой команды станции Рузаевка
Глава Мордовии Артём Здунов стал гостем популярного у детей образовательного проекта
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
В поселке Барашево Теньгушевского района построен современный Дом культуры
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике