Быстрее! Выше! Сильнее! И вместе!

13 ноября в футбольно-лёгкоатлетическом манеже прошла матчевая встреча по лёгкой атлетике среди спортсменов из России и Беларуси.

Воскресные соревнования в футбольно-лёгкоатлетическом манеже собрали лучших спортсменов из Мордовии, других российских регионов и Белоруссии. Это мальчики и девочки 2012 года рождения и младше, а также юноши и девушки 2008 — 2011 годов рождения. Главные дисциплины соревнований — это ходьба и бег.

Проведение таких соревнований планировалось давно. Их задача — не только дать возможность ребятам продемонстрировать свою спортивную подготовку, но также сплотить юных атлетов.

Соревнования начались с ходьбы. Первыми стартовали юноши 2008 — 2009 годов рождения. Лучшим среди них стал Бехруз Гульмурадов. Он смог преодолеть 3000 метров за 12 минут 33 секунды.

Результаты учитывались как в личном, так и в командном зачёте. Также отдельно засчитывался результат по эстафетам. Победители и призёры соревнований получили кубки, медали и призы.