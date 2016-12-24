В Саранске стартовал кубок Мордовии по хоккею среди любительских команд

«Здесь будет город-сад»
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Победителя будут выявлять в течение двух месяцев. На льду встретятся шесть команд - «Викинг», «Терентич Тим», «Сияжар», «Белозерье», «СК Мордовия» и «Рузаевка».
Церемония торжественного открытия кубка началась с выступления фигуристок, затем синхронность и грация уступила место настоящему накалу страстей. На лёд вышли команды - «Викинг» и «Спорткомплекс Мордовия». С первых минут спортсмены в зелёной форме активно атаковали ворота соперников, а после пятой минуты команда спорткомплекса взяла ситуацию в свои руки. Первый гол забил Григорий Губин. Через несколько минут шайбу в ворота викингов отправили еще два раза. В итоге первая часть игры завершилась со счетом 0:3 в пользу Команды спортивного комплекса Мордовия.
Во время второй игры у Викингов была возможность отыграться, но в итоге матч завершился победой команды «СК«Мордовия» со счетом 7-3. Кубок Мордовии по хоккею среди любительских команд - событие долгожданное для любителей этого вида спорта. Его организаторы - Федерация хоккея Республики Мордовия при поддержке Министерства спорта и молодежной политики Республики Мордовия.
В первый день так же сразились команды Рузаевка и Терентич Тим. Спортсмены из города железнодорожников уступили соперникам со счетом 1:2. Соревнования завершатся в декабре. Игры будут проходить в Саранске и Ромоданово.
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