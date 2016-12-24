Cовместный проект Олимпийского совета Мордовии и МГУ имени Огарева

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Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
«Современные методы силовой подготовки спортсменов» - новая программа повышения квалификации для тренеров разного профиля. Это совместный проект Олимпийского совета Мордовии и МГУ имени Огарева.
Наставники, воспитывающие будущих чемпионов, тоже нуждаются в руководстве специалистов, которые способны дать новые знания и свежий взгляд на привычную работу. Новая дополнительная профессиональная программа, разработанная в сотрудничестве регионального Олимпийского совета и МГУ имени Огарева, рассчитана на тренеров с многолетним стажем. Это преподаватели в возрасте 50+. Программа рассчитана на 72 часа, включая практическую и теоретическую части. В онлайн-формате для слушателей (всего их 24) проходят занятия с экспертами.
Ну, а очно участники программы встречаются с молодыми, но уже опытными тренерами. Каждый из них — из разной спортивной сферы, но у всех — один профиль: силовая подготовка. Именно эта часть физического развития спортсмена и находится в центре внимания всего курса. На каждом занятии делают акцент на работе в разных видах спорта. Современные методы подготовки, лайф-хаки и эффективные упражнения: все это тренеры пробуют на себе, чтобы потом передать новые знания своим подопечным.
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Глава Мордовии провел встречу с представителями предпринимательского сообщества республики
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