Олимпийский совет Мордовии проводит серию мастер-классов

С саранскими школьниками и студентами секретами успеха в лёгкой атлетике делятся успешные спортсмены Мордовии. Одно из таких знятий прошло на площадке МГПУ имени Евсевьева.

Мастер-классы Олимпийского совета Мордовии уже второй год проходят в разных районах республики. Целевая аудитория — не только дети, но и их тренеры. Значимые спортивные фигуры учат наставников, как наиболее эффективно воспитывать юных чемпионов. Дошла такая практика и до столицы Региона-13. Занятие провели на площадке педагогического университета.

На мастер-классе внимание уделили 4 основным видам: спринт, метание, прыжки и бег на средние дистанции. Все это входит в программу «Шиповки юных» - пожалуй, главных легкоатлетических стартов для школьников.

Вместе с детьми участие в мастер-классе принимают и студенты физкультурного факультета МГПУ. У них — задача другая. Здесь они приобретают первые навыки работы с детьми и пробуют себя в качестве практикующих тренеров. Будущие и действующие наставники действуют сообща, стараясь найти самые полезные методики работы с детьми и размышляя о том, как привести воспитанников к победе.

Путь к успеху показали на конкретном примере. Участие в мастер-классе приняла призерка «Шиповки юных» Кира Синикина. Она показала сверстникам, как правильно выполнять упражнения. Кроме ценных знаний Олимпийский совет Мордовии приготовил еще один подарок. Факультету физической культуры МГПУ передали новые метательные снаряды.