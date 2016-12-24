В Доме Республики вручили государственные награды

3 ноября в Доме Республики состоялась церемония награждения государственными наградами, приуроченная к Дню народного единства. Артём Здунов подчеркнул: в основе этого праздника - сплочение нашего народа, гражданская ответственность и патриотизм, искренняя любовь к Родине.



«В эти дни мы вспоминаем события 1612 года. Это было настоящее единство народной нашей страны. В ополчении участвовали все народы, которые проживали на той территории России - и русские, и мордва, и татары, и многие другие. Тогда люди разных национальностей и разной веры взяли на себя ответственность за судьбу страны и сберегли ее от распада и уничтожения. С тех исторических событий началась важнейшая эпоха духовного возрождения нашего Отечества, укрепление Российского государства и становление его как мировой державы. В нашей истории было много испытаний, когда народы России объединяются перед лицом опасности и побеждают. Буквально вчера мы отмечали 100-летие нашего героя, героя Мордовии, участника Великой Отечественной войны Валентина Андреевича Самошкина. 100 лет ему исполнилось, дай Бог доброго здоровья! Он мне сказал, что и сейчас готов к борьбе за родную Отчизну. А сегодня день рождения у Александры Александровны Зарубиной из Краснослободска. Ей 100 лет, она тоже ветеран войны. Для нас это очень важные даты. Коллеги, прошу не забывать о наших ветеранах», - подчеркнул руководитель региона.

В этом году праздник проходит на фоне сложнейшей внешнеполитической обстановки, постоянного давления на Россию. Но в сложные времена Россия собиралась с духом, находила ответы на любые вызовы.



«Вы знаете, что бойцы из Мордовии сражаются за свободу и независимость нашей Родины, за наши ценности. Мне приятно получать от них весточки, что до них доходит и гуманитарный груз, рисунки и письма, которые пишут наши ребята. Это дорогого стоит, - сказал Артём Здунов. - Сегодня мы награждаем боевой медалью «За отвагу» рядового Андрея Николаевича Клемашова, который проявил мужество и самоотверженность при выполнении воинского долга. Решение об этом принял Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Мне очень приятно, что с ним здесь сегодня присутствует его сын Никита. Мы много говорим о воспитании будущего поколения, но воспитывать примером - самое эффективное. Еще одна такая же государственная награда в скором времени будет вручена младшему сержанту Дмитрию Ивановичу Аверкину. Отмечу, что мне регулярно поступают благодарности за службу наших ребят от командования Министерства обороны. Мы гордимся всеми нашими ребятами, ждем их победного возвращения домой. Благодаря огромным усилиям нашего Президента сейчас наша страна делает все, чтобы мир стал многополярным, объединил вокруг себя всех, кому дороги принципы закона,справедливости и добра. Тех, для кого святы историческая правда и память. Наше государство находится на передовом краю в борьбе с глобальными проблемами современности, а это очень серьезные вопросы. И мы уверены, что мы победим, выстоим и победим, потому что каждый из нас верит, что Бог хранит нашу родную Россию».

Артем Здунов особо отметил: республика продолжит поддерживать тех, кто сейчас временно не может проживать на территории наших новых регионов. «Мы будем помогать им, будем предлагать оставаться здесь. Среди них много хороших специалистов, врачей, учителей, людей рабочих специальностей. Кроме того, я дал поручение проработать вопрос по жилищным сертификатам. У нас есть непроданные квартиры, а на это федеральное правительство выделяет средства. Будем приглашать специалистов, их не хватает сейчас на наших предприятиях, которые, в том числе, выполняют гособоронзаказ», - сказал руководитель республики.



Всех присутствующих Артём Здунов поблагодарил за труд на благо родной Мордовии и вручил награды. У всех этих людей Родина живет в сердце.

«Я родился и вырос в Саранске, учился в школе №25, - рассказал журналистам награжденный медалью «За отвагу» Андрей Клемашов. - Но я хочу рассказать не о себе, а о тех ребятах, которые сейчас сражаются за нашу честь, за нашу жизнь. Не все легко, и я не могу рассказать всю правду. Но я знаю одно - мы все равно победим, у нас выбора другого нет. Мы же воюем не с Украиной. Для меня и для всех нас это стало понятно с первых дней боев. Там было много вооружения из зарубежных стран. Я знаю одно - как бы нам ни было тяжело, мы победим, обязательно победим. Хочется повторить слова великого русского полководца Суворова: «Мы русские, с нами Бог».