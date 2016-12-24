Судебный пристав Мордовии взял «золото» на Всероссийском мастерском турнире по пауэрлифтингу

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В Ульяновске прошел Всероссийский мастерский турнир «X-Power» по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, различным видам жима и становой тяге по версиям WRPF/WEP. «Золото» в своей весовой категории и в абсолютном зачете завоевал сотрудник УФССП по РМ - судебный пристав отделения специального назначения Сергей Григорькин.
Спецназовец стал победителем по становой тяге как в рамках своей весовой категории (до 100 кг), так и в абсолютном зачете, взяв вес в 285 кг.
Победа в абсолютном зачете открыла для Сергея Григорькина новые перспективы. Он получил право на выступление в данной профильной номинации на Национальном Чемпионате WRPF/WEPF 2023 года.
Пауэрлифтингом пристав-спецназовец стал предметно заниматься больше пяти лет назад. «Я достиг определенных результатов в легкой атлетике. Решил попробовать себя совершенно в ином виде спорта — пауэрлифтинге. Кумиров в спорте у меня нет, есть лишь примеры для верного поведения, постановки целей и их реализации», - признается Сергей Григорькин.
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