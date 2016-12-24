Победителем Мордовской футбольной лиги стала команда «Газовики Мордовии»

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В субботу на стадионе «Мордовия Арена» состоялся золотой матч Мордовской футбольной лиги. За первое место боролись команды «Газовики Мордовии» и «Нектарин».
Для зрителей вход на стадион был бесплатным, настоящих любителей футбола не смутила даже дождливая осенняя погода. Перед началом матча в чаше стадиона была организована концертно-развлекательная программа, в перерывах - лотерея для зрителей, работал буфет и мини-ярмарка футбольной атрибутики.
На открытии финала Камерный хор республики исполнил Гимн России. Глава Мордовии Артём Здунов обратился к присутствующим: «Приветствую всех, кто любит футбол, на финале Мордовской футбольной лиги! Очень правильное мероприятие для развития массового спорта, для тех, кто смотрит футбол, болеет, играет в футбол, упорно тренируется и не боится выходить на поле».
Руководитель региона поблагодарил организаторов и всех, кто поддержал Мордовскую футбольную лигу. В дебютном сезоне нового турнира приняли участие 18 любительских команд, сформированных из числа работников предприятий и организаций нашей республики. Многие участники не только заявили свои коллективы в МФЛ, но и взяли на себя кураторство над детскими и юношескими командами: приобрели для ребят новую игровую форму и футбольную амуницию, оплачивают выезды на соревнования.
«Будем развивать массовый спорт дальше!» - подчеркнул Артём Здунов и пожелал участникам финала бескомпромиссной борьбы и победы сильнейшему.
С приветствием к участникам, организаторам и болельщикам МФЛ обратились заместитель руководителя Департамента регионального развития Российского футбольного союза Валентин Минкин, президент Мордовской футбольной лиги, заслуженный тренер России Валерий Четверик и мастер спорта международного класса, девятикратный чемпион России в составе футбольного клуба «Спартак» Дмитрий Ананко.
Финальный матч между командами «Нектарин» и «Газовики Мордовии» завершился победой газовиков со счетом 5:1. Решено, что в 2023 году Мордовская футбольная лига продолжит радовать своими матчами истинных любителей футбола.
Напомним, турнир Мордовской футбольной лиги стартовал в регионе в 2022 году по инициативе Главы республики Артёма Здунова. С августа по октябрь было проведено 80 матчей, были задействованы все современные футбольные площадки в Саранске и муниципальных районах республики, в матчах лиги в общей сложности поучаствовали 532 игрока. Финал МФЛ состоялся на стадионе «Мордовия Арена», принимавшем в 2018 году матчи чемпионата мира по футболу.
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