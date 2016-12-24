Начало финального матча Мордовской футбольной лиги перенесено на 12:00

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Начало матча Мордовской футбольной лиги перенесено на 12:00. Напомним, 29 октября, на стадионе Мордовия Арена «Газовики Мордовии» встретятся с командой «Нектарин». Вход свободный.
Программа:
10:30-12:00 Работа зоны активности на площадке стадиона после входных групп № 3, № 4 и в VIP-зале стадиона (3 этаж): диджей-сет, мини-ярмарка, аквагрим, дартс и многое другое
11:00 Вход для зрителей в чашу стадиона
11:20-12:00 Концертно-развлекательная программа в чаше стадиона
11:20-11:45 Разминка команд
12:00 Начало матча
12:45-13:00 Перерыв:
- розыгрыш призов для зрителей по номерам пригласительных билетов
- выступление творческих коллективов
- работа зоны активности в VIP-зале
14:00 Награждение
В перерыве матча будут разыграны AirPods 3, Яндекс.Станция Мини и фитнес-браслет от рекламного агентства «Нектарин».
Бесплатные билеты (пригласительные) можно получить в Билетном центре стадиона «Мордовия Арена» (на прилегающей территории со стороны ул. Волгоградской) 29 октября c 09:00:
- лицам старше 14 лет (при предъявлении документа, удостоверяющего личность);
- детям до 14 лет (только в сопровождении взрослого, получившего пригласительный в установленном порядке. При получении пригласительного обязательно указание фамилии, имени, отчества ребенка).
Во избежание очередей для получения пригласительных нужно обращаться в кассу заблаговременно.
Зрители с пригласительными билетами проходят на стадион через входные группы № 3, № 4 (GATE 3, GATE 4), которые расположены со стороны улицы Волгоградской и проспекта Российской Армии.
Парковки для личного автотранспорта зрителей расположены недалеко от гейтов 3 и 4: у входной группы № 4 (ЖК «Тавла»), около РОВД, торгового центра «Мегастрой».
Размещение зрителей на свободные места на трибуне в секторе А.
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