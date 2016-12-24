Внимание! Изменилось время начала «золотого матча» Мордовской футбольной лиги!

«Золотой матч» Мордовской Футбольной Лиги состоится 29 октября на стадионе «Мордовия Арена». Начало не в 14:00, как было анонсировано ранее, а в 13:00. За первое место встретятся команды «Газовики Мордовии» и «Нектарин».



Вход бесплатный!



Программа

11:30-13:00 Работа зоны активности на площадке стадиона после входных групп № 3, № 4 и в VIP-зале стадиона (3 этаж): диджей-сет, мини-ярмарка, аквагрим, дартс и многое другое

12:00 Вход для зрителей в чашу стадиона

12:20-13:00 Концертно-развлекательная программа в чаше стадиона

12:20-12:45 Разминка команд

13:00 Начало матча

13:45-14:00 Перерыв:

- розыгрыш призов для зрителей по номерам пригласительных билетов;

- выступление творческих коллективов;

- работа зоны активности в VIP-зале;

15:00 Награждение



Бесплатные билеты (пригласительные) можно получить в Билетном центре стадиона «Мордовия Арена» (на прилегающей территории со стороны ул. Волгоградской) 29 октября c 09:00:

- лицам старше 14 лет – при предъявлении документа, удостоверяющего личность

- детям до 14 лет – только в сопровождении взрослого, получившего пригласительный в установленном порядке. При получении пригласительного обязательно указание фамилии, имени, отчества ребенка.

Во избежание очередей при получении пригласительных просим обращаться в кассу заблаговременно.



Зрители с пригласительными билетами проходят на стадион через входные группы № 3, № 4 (GATE 3, GATE 4), которые расположены со стороны улицы Волгоградской и проспекта Российской Армии

Парковки для личного автотранспорта зрителей расположены в непосредственной близости от гейтов 3 и 4: у входной группы № 4 (ЖК «Тавла»), около РОВД, торгового центра «Мегастрой».

Размещение зрителей на свободных местах трибуны сектора А.