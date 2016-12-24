В Саранске пройдет финальный матч Мордовской футбольной лиги

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29 октября на стадионе «Мордовия-Арена» состоится финал Мордовской футбольной лиги. «Газовики Мордовии» встретятся с командой «Нектарин».
Напомним, объединенная команда «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром газораспределение Саранск» вышла в финал турнира, обыграв в полуфинале команду «Хорошее дело» со счетом 7:0.
Начало финального матча в 14:00. Вход свободный.
Программа:
12:30 – 14:00 – работа зоны активности на площадке стадиона после входных групп № 3, № 4 и в VIP-зале стадиона (3 этаж): диджей-сет, мини-ярмарка, аквагрим, дартс и т.д.;
13:00 – вход для зрителей в чашу стадиона;
13:20 – 14:00 – концертно-развлекательная программа в чаше стадиона;
13:20 – 13:45 – разминка команд;
14:00 – начало матча;
14:45 – 15:00 – в перерыве розыгрыш призов для зрителей по номерам пригласительных билетов, выступление творческих коллективов, работа зоны активности в VIP-зале;
16:00 – награждение.
Бесплатные билеты (пригласительные) можно получить в Билетном центре стадиона «Мордовия Арена» (на прилегающей территории со стороны ул. Волгоградской) 29 октября c 09:00:
- лицам старше 14 лет (при предъявлении документа, удостоверяющего личность);
- детям до 14 лет (только в сопровождении взрослого, получившего пригласительный в установленном порядке. При получении пригласительного обязательно указание фамилии, имени, отчества ребенка).
Во избежание очередей для получения пригласительных нужно обращаться в кассу заблаговременно.
Зрители с пригласительными билетами проходят на стадион через входные группы № 3, № 4 (GATE 3, GATE 4), которые расположены со стороны улицы Волгоградской и проспекта Российской Армии.
Парковки для личного автотранспорта зрителей расположены недалеко от гейтов 3 и 4: у входной группы № 4 (ЖК «Тавла»), около РОВД, торгового центра «Мегастрой».
Размещение зрителей на свободные места на трибуне в секторе А.
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