Выступающая за Мордовию Екатерина Пальцева завоевала «золото» Чемпионата России по боксу

Завершившийся в Краснодаре женский чемпионат России по боксу принес победу выступающей за Мордовию спортсменке. Екатерина Пальцева в финальном поединке весовой категории до 50 кг выиграла все три раунда у соперницы из Московской области.

Чемпионка России Екатерина Пальцева:



- Сегодня было трудно, так как провела четвертый бой на турнире. За меня приехала поболеть семья, первый тренер, поэтому очень нервничала. В какой-то степени победу посвятила им, себе и Родине. С соперницей мы уже встречались на турнирах и боксировали на сборах. Планировала весь бой держать ее в напряжении, но не было сил подбирать темп. Я очень самокритична, поэтому не очень собой довольна, оцениваю финальный бой на сорок процентов от идеала, могла работать лучше. После турнира поедем домой в станицу Ленинградская, нас очень ждет мама, будет встречать вкусной домашней едой.



Как сообщает Министерство спорта РМ, ранее бронзовую медаль Чемпионата России завоевала Мария Кучманова - подопечная Республиканской спортивной школы по боксу О.А. Маскаева.