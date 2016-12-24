Мордовские борцы завоевали медали на Спартакиаде сильнейших

Как сообщает Министерство спорта и молодежной политики РМ, 22 августа в Казани в рамках Всероссийской спартакиады среди сильнейших спортсменов России прошли финалы и схватки за третьи места соревнований по греко-римской борьбе.

Результаты выступления спортсменов Мордовии:

До 60 кг

1-ое место - Анвар Аллахьяров

2-ое место - Эмин Сефершаев

3-е место - Сергей Емелин (МОРДОВИЯ) и Георгий Тибилов



До 63 кг

1-ое место - Саид-Хусейн Бакаев

2-ое место - Жамболат Локьяев (МОРДОВИЯ)

3-е место - Рахман Тавмурзаев и Марат Гарипов



До 67 кг

1-ое место - Руслан Бичурин (МОРДОВИЯ)

2-ое место - Назир Абдуллаев

3-е место - Ален Мирзоян и Шохин Холназаров

Победу Руслана Бичурина корреспонденту WRESTRUS.RU прокомментировал чемпион мира Артём Сурков.

«С Русланом мы дружим, помню его с детства — он всегда дружил с братьями Депцовыми. Фактически, Руслан рос на моих глазах, всегда был очень трудолюбивым и показывал очень интересную, не похожую на мордовскую, технику. Обычно представители Саранска балл заберут — и затем тактика будет построена так, чтобы не отдать. А Руслан везде лезет, тягучий, интересный борец.

Конечно, я не могу сказать, что победа Бичурина — громкая сенсация, мы понимали, что он способен победить — но в финале он выиграл у достойного оппонента, заслуженного мастера спорта Назира Абдулаева. Руслан не раз побеждал на всероссийских турнирах, но на крупных турнирах ему не везло. Думаю, что свою роль здесь сыграл и вызов Валерия Владимировича Капаева на сбор с национальной командой — именно там он притерся к ребятам и почувствовал, что ему по силам побеждать. Кстати, за него с трибун болели родители, которых хочется отдельно поздравить. Дальше — больше!»