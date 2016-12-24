На базе Молодежного центра Мордовии создадут арт-резиденцию для креативных молодых людей

Глава Мордовии 16 августа провел выездное совещание по вопросам развития Мордовского республиканского молодежного центра. В нем приняли участие заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова, руководители курирующих министерств и ведомств, глава городского округа Саранск Игорь Асабин.

Перед началом совещания руководитель региона осмотрел прилегающую к Молодежному центру территорию, которую предложено благоустроить под молодежное пространство. Несколько лет назад площадку занимал аварийный детский сад, сейчас эта муниципальная территория пустует. Глава Мордовии поддержал инициативу, поручив проработать проект и провести все необходимые подготовительные мероприятия.

Что касается здания Молодежного центра – здесь требуется капитальный ремонт, хотя за последние несколько лет на эти цели уже было привлечено из разных источников около 7 млн рублей. Артём Здунов осмотрел помещения, в том числе цокольного этажа, которые, по словам директора МРМЦ Алены Куликовой, при должном ремонте могут быть использованы очень продуктивно – для размещения художественных студий и студий звукозаписи, коворкингов, творческих мастерских.

В ходе совещания первый заместитель Министра спорта и молодежной политики РМ – начальник управления по делам молодежи Анастасия Гришнева рассказала о реализации и условиях участия в федеральной программе «Регион для молодых». Она отметила, что по поручению Президента России о создании молодежных экосистем Правительством РФ утверждено распоряжение о реализации госпрограммы, в рамках которой субъектам страны на конкурсной основе будут выделяться средства. Кроме того, планируется создание единого стандарта качества в этой сфере.

«Существует ряд критериев, по которым будет вестись отбор участников программы. В общей сложности в 2023 и 2024 годах регионам будет выделено около 11 млрд рублей. Участие в программе позволит нам повысить количество молодых людей, задействованных в молодежных программах, открыть для них дополнительные возможности и снизить отток молодежи из региона, - сказала Анастасия Гришнева. – Наша задача сейчас – сформировать заявку на участие и стать частью этой программы».

Артём Здунов подчеркнул, что наработанные результаты в сфере молодежной политики снижать нельзя, все они должны помогать обеспечивать поддержку от федерального центра.

Речь шла и о приведении в надлежащее состояние самого здания Молодежного центра. Главе Мордовии рассказали о тех мероприятиях, которые необходимо провести, чтобы обеспечить его полноценную работу. Сейчас здесь работают 79 специалистов, возможная же вместимость составляет около 150 человек. Многие помещения в сегодняшнем их состоянии не могут быть использованы. Между тем проведенный ремонт, должное оснащение и благоустройство – создание своеобразной арт-резиденции - могло бы сделать МРМЦ местом притяжения для креативных и амбициозных молодых людей, а также быть комфортным для всей команды специалистов центра.

«Ваши намерения правильные – создать интересное и привлекательное место для нашей молодежи. Рекомендую вам не гнаться за большими задачами и крупными объектами – в регионе такая инфраструктура есть, и она полностью в вашем распоряжении. Вам необходимо создать условия для профильных встреч и разносторонней работы с молодыми людьми. Чтобы каждый чувствовал бы себя в этом месте как дома!» - подчеркнул Артём Здунов.

Глава Мордовии дал необходимые поручения главе Саранска Игорь Асабину и министру строительства и архитектуры Мордовии Алексею Гришакину. Кроме того, он отметил важность участия Мордовии в молодежных активностях ПФО, а также поручил максимально использовать все имеющиеся возможности по привлечению в республику федеральных средств для работы с молодежью.