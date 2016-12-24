Теннисисты из Мордовии завоевали «бронзу» ХI летней Спартакиады учащихся России

Спорт

Как сообщает Министерство спорта и молодежной политики РМ, в Рязани завершился финальный турнир ХI летней Спартакиады учащихся России.

Принимала спартакиаду Академия тенниса им. Николая Озерова. На первом этапе все команды были разбиты на четыре группы по четыре сборных в каждой. По две сильнейшие команды вышли в четвертьфинал.

За первое место у юношей соперничали представители Московской области и Санкт-Петербурга. Со счетом 2:0 взяли верх юные подмосковные теннисисты.

В матче за третье место встречались сборные Мордовии и Рязанской области. Ребята из нашей республики - Иван Юткин и Денис Ивенин победили со счетом 2:0 и стали бронзовыми призерами спартакиады.

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