Теннисисты из Мордовии завоевали «бронзу» ХI летней Спартакиады учащихся России

Как сообщает Министерство спорта и молодежной политики РМ, в Рязани завершился финальный турнир ХI летней Спартакиады учащихся России.



Принимала спартакиаду Академия тенниса им. Николая Озерова. На первом этапе все команды были разбиты на четыре группы по четыре сборных в каждой. По две сильнейшие команды вышли в четвертьфинал.



За первое место у юношей соперничали представители Московской области и Санкт-Петербурга. Со счетом 2:0 взяли верх юные подмосковные теннисисты.



В матче за третье место встречались сборные Мордовии и Рязанской области. Ребята из нашей республики - Иван Юткин и Денис Ивенин победили со счетом 2:0 и стали бронзовыми призерами спартакиады.