Евгений Швецов стал полным кавалером ордена Славы Республики Мордовия

12 августа в Доме Республики в преддверии Дня физкультурника чествовали спортсменов, тренеров – тех, кто достиг высоких результатов в состязаниях, активно работал по развитию физкультуры и спорта, пропаганде здорового образа жизни. В торжественной церемонии принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

«Прошедший год принес республике много ярких спортивных побед на всероссийских и международных соревнованиях – 407 медалей различного достоинства. Члены сборной Мордовии в текущем году завали уже 706 медалей, - отметил руководитель региона. - Все эти победы дают нам повод для гордости и служат ориентиром для подрастающего поколения!»

В Мордовии постоянно растет число жителей, систематически занимающихся спортом – показатель достиг 51%. Сейчас в республике развиваются 23 базовых вида спорта.

«Истоки высоких спортивных достижений заложены в массовом движении. Созданная в регионе уникальная спортивная инфраструктура не должна простаивать, напротив – должна быть максимально доступной для наших жителей. Положительно влияет на массовый спорт создание «умных» спортивных площадок, установка уличных тренажеров, комплексов для ворка́ута, площадок ГТО», - подчеркнул Артём Здунов.

Глава Мордовии заверил, что строительство новых объектов и реконструкция уже имеющихся в регионе будут продолжены, но подчеркнул, что делаться это будет там, где они востребованы людьми.

Было отмечено, что по решению Президента России осенью этого года впервые пройдет Всероссийская спартакиада по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. От Мордовии в ней примут участие 57 спортсменов в 11 видах спорта. В октябре республика примет Фестиваль спорта России и Беларуси среди сельских семейных команд «Спорт – в село!».

«Каждый из вас делает одно большое, благородное дело – своими достижениями вы укрепляете имидж нашей республики, формируете победный настрой в обществе, способствуете патриотическому воспитанию молодежи. Желаю всем вам спортивной удачи и новых больших побед!» - поздравил собравшихся руководитель республики.

Артём Здунов вручил государственные награды. Указом Президента РФ медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден старший тренер Спортивной школы олимпийского резерва спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина Николай Слесарев. «Мы чувствуем всестороннюю поддержку со стороны руководства республики, поэтому добиваемся высоких результатов», - сказал тренер, пригласив Главу Мордовии посетить школу.

Благодарность Президента России объявлена тренеру Спортивно-адаптивной школы Е.В. Швецова сурдлимпийского и паралимпийского резерва Виталию Аверкину, которому также присужден грант Главы Мордовии за высокие достижения в области спорта по итогам 2021 года.

Полным кавалером ордена Славы Республики Мордовия стал серебряный призер XVI Паралимпийских летних игр в Токио, спортсмен-инструктор Спортивно-адаптивной школы Евгений Швецов. За особо выдающиеся спортивные достижения на международной спортивной арене Артём Здунов вручил ему орден Славы I степени.

Евгений Швецов выразил благодарность всем тренерам: «Вы отдаете свои силы, чтобы мы могли максимально проявить спортивные возможности. Пусть ваш труд всегда будет во славу великой России, великой Мордовии!»

Орденом Славы III степени награжден старший тренер Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Александр Холопов.

Указом Главы Республики Мордовия за высокие спортивные результаты по итогам минувшего года награждены ведущие спортсмены Мордовии, показавшие результаты на чемпионатах, первенствах, кубках мира, Европы, России, спартакиадах России и международных соревнованиях по видам спорта, включенным в Олимпийскую программу, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта, а также неолимпийским видам спорта. Грантами Главы Республики Мордовия награждены тренеры–преподаватели, занимающиеся подготовкой детей в возрасте до 17 лет.