Глава Мордовии принял участие в массовой зарядке в Экопарке

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Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным
12 августа Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в массовой зарядке, приуроченной к Дню физкультурника - она состоялась в Экопарке Саранска.
Вместе с Главой Мордовии на зарядку вышли юные спортсмены, мастера спорта, чемпионы, тренеры, представители серебряного возраста.
Артём Здунов поблагодарил всех собравшихся за поддержку физкультурного движения, пожелал крепкого здоровья, спортивных успехов и ярких побед. Отвечая на вопросы журналистов, Глава Мордовии рассказал, что занимается разными видами спорта и делает это с удовольствием.
«Раньше больше увлекался боевыми дисциплинами, сейчас - командными. Всегда стараюсь находить на это время. В основном, занимаюсь спортом поздно вечером, после работы. Поздравляю всех с Днем физкультурника! Занимайтесь спортом, чтобы быть здоровыми, веселыми, энергичными!» - сказал руководитель республики.
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Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным
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