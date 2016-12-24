Глава Мордовии принял участие в массовой зарядке в Экопарке

12 августа Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в массовой зарядке, приуроченной к Дню физкультурника - она состоялась в Экопарке Саранска.



Вместе с Главой Мордовии на зарядку вышли юные спортсмены, мастера спорта, чемпионы, тренеры, представители серебряного возраста.



Артём Здунов поблагодарил всех собравшихся за поддержку физкультурного движения, пожелал крепкого здоровья, спортивных успехов и ярких побед. Отвечая на вопросы журналистов, Глава Мордовии рассказал, что занимается разными видами спорта и делает это с удовольствием.



«Раньше больше увлекался боевыми дисциплинами, сейчас - командными. Всегда стараюсь находить на это время. В основном, занимаюсь спортом поздно вечером, после работы. Поздравляю всех с Днем физкультурника! Занимайтесь спортом, чтобы быть здоровыми, веселыми, энергичными!» - сказал руководитель республики.