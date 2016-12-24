В столице Мордовии пройдет фестиваль сельских фольклорных коллективов «Поет село родное»

«Время героев»
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
Как сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, 17 сентября 2022 года в Саранске на площади Тысячелетия состоится Межрегиональный фестиваль сельских фольклорных коллективов «Поет село родное».
В программу мероприятия войдут народные песни на русском, мокшанском, эрзянском, татарском, украинском и других языках, фрагменты народных обрядов, а также показ этномоды.
Организатором фестиваля является Поволжский центр культур финно-угорских народов. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ.
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В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
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