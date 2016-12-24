В столице Мордовии пройдет фестиваль сельских фольклорных коллективов «Поет село родное»

Как сообщает Министерство культуры, национальной политики и архивного дела РМ, 17 сентября 2022 года в Саранске на площади Тысячелетия состоится Межрегиональный фестиваль сельских фольклорных коллективов «Поет село родное».



В программу мероприятия войдут народные песни на русском, мокшанском, эрзянском, татарском, украинском и других языках, фрагменты народных обрядов, а также показ этномоды.



Организатором фестиваля является Поволжский центр культур финно-угорских народов. Мероприятие проходит при поддержке Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ.