В республике открылись соревнования Мордовской футбольной лиги

6 августа в поселке Ромоданово прошел настоящий спортивный праздник - открытие республиканских соревнований Мордовской футбольной лиги. В торжественной церемонии принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.

Футбол – игра всенародно любимая, в Мордовии она чтится долгие десятилетия. Мордовская футбольная лига – новые для республики состязания. Их проведение было инициировано лично руководителем республики весной текущего года. В турнире примут участие 18 любительских команд из 7 городов и районов Мордовии. Участники команд – это работники предприятий региона.

«Приятно, что открытие Мордовской футбольной лиги проходит в Ромодановском районе – дружном и многонациональном. Сегодня мы дали старт важному мероприятию, которое, уверен, будет проходить в Мордовии долгие годы, мы сделаем для этого все необходимое», - приветствовал спортсменов и зрителей Артём Здунов.

Он подчеркнул, что история футбола в Мордовии очень богата. В республике хорошее наследие Чемпионат мира-2018, высокопрофессиональный тренерский массив и много юношеских футбольных команд. Между тем, все это сейчас не используется в полную силу.

Глава Мордовии поблагодарил промышленные предприятия республики, которые подключились к реализации проекта МФЛ, обеспечили экипировку и возможности для выездных матчей команд, а также амбассадоров российской футбольной лиги, подключившихся к работе с командами.

«Наша цель – задать тон, культуру проведения футбола в Мордовии. Каждая игра должна стать праздником для игроков, их семей, друзей, болельщиков. Давайте поддержим молодых спортсменов, обеспечим им рост в спорте. Вырастим футболистов мирового уровня!» - сказал Артём Здунов.

Заместитель руководителя Департамента регионального развития Российского футбольного союза Валентин Минкин отметил высокую заинтересованность руководства Мордовии в популяризации футбола и наличие в республике прекрасной инфраструктуры, особенно для детско-юношеского футбола, пообещав всестороннюю поддержку со стороны РФС.

«Возвращайтесь с элиту российского футбола, мы скучаем по Мордовии!» - обратился к Главе республики девятикратный Чемпион России в составе «Спартака» Дмитрий Ананко.

Первым матчем турнира стало состязание команды «Ромодановосахар» из Ромоданово и «РМ Рейл» из Саранска. Трибуны стадиона были заполнены до отказа, зрители болели от души, искренне поддерживая игроков. На протяжении двух месяцев команды лиги будут играть по системе «каждый с каждым», в финальном этапе борьба за лидерство продолжится по кубковой системе на вылет. Победитель определится 30 октября.

Для гостей праздничного мероприятия была организована ярмарка народно-художественных промыслов, концерт, а для футбольных команд знакомство с местными достопримечательностями.

Заслуженный тренер России Валерий Четверик, ставший директором МФЛ, подчеркнул, что в республике много талантливых ребят, футбол в Мордовии любят: «Руководитель региона переживает и любит футбол, а значит, к хорошему будут тянуться и люди. В добрый путь, Мордовская футбольная лига!»