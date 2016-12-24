Артем Морозов завоевал бронзу первенства Вооруженных сил России по дзюдо

Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе и дзюдо имени Мишина и клуба «Боец» Артем Морозов принес Мордовии бронзу первенства Вооруженных сил России по дзюдо. Об этом сообщает Минспорта РМ.

С 3 по 5 июня в Московской области проходило первенство Вооруженных сил России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. 337 спортсменов из 30 регионов страны вели борьбу за награды турнира и возможность принять участие в первенстве России, которое состоится 6 сентября в Саранске.



Воспитанник СШОР спортивной борьбы и дзюдо А.В. Мишина и клуба «Боец» Артем Морозов (весовая категория до 73 кг) в полуфинале уступил Егору Клычникову из Москвы. Выйдя на схватку за бронзовую медаль с представителем Самары, наш спортсмен провел чистый бросок, что позволило ему стать бронзовым призером соревнований.