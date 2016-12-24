Соревнования по спортивному туризму впервые прошли на саранском туристическом полигоне

1 июня на базе республиканского Центра дополнительного образования детей прошли соревнования по спортивному туризму, посвященные Международному дню защиты детей. В спортивном поединке приняли участие 18 команд из Саранска, Б. Березниковского, Ельниковского, Ковылкинского, Рузаевского, Старо-Шайговского, Чамзинского районов и самого Центра дополнительного образования детей.

Впервые республиканские соревнования по спортивному туризму проходили на туристическом полигоне в столице Мордовии, построенном в рамках национального проекта «Образование». Юные туристы состязались в двух возрастных группах, на пешеходной и велосипедной дистанциях, показали уровень полученных знаний и навыков в теории туризма и правилах дорожного движения для велосипедистов.

В ходе соревнований ребята осуществляли переправу по бревну, проходили этап «Вертикальный маятник», «Навесная переправа» и «Переправа по параллельным перилам». По итогам соревнований победители и призеры были награждены дипломами и медалями.

Возможности нового туристического полигона разнообразны. Здесь можно отрабатывать сложные элементы туризма –переправы, траверса, спусков, подъемов по веревкам, проводить городские и окружные соревнования и тренировки. Полигон многофункционален и эксплуатируется в любое время года.