Соревнования по спортивному туризму впервые прошли на саранском туристическом полигоне

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1 июня на базе республиканского Центра дополнительного образования детей прошли соревнования по спортивному туризму, посвященные Международному дню защиты детей. В спортивном поединке приняли участие 18 команд из Саранска, Б. Березниковского, Ельниковского, Ковылкинского, Рузаевского, Старо-Шайговского, Чамзинского районов и самого Центра дополнительного образования детей.
Впервые республиканские соревнования по спортивному туризму проходили на туристическом полигоне в столице Мордовии, построенном в рамках национального проекта «Образование». Юные туристы состязались в двух возрастных группах, на пешеходной и велосипедной дистанциях, показали уровень полученных знаний и навыков в теории туризма и правилах дорожного движения для велосипедистов.
В ходе соревнований ребята осуществляли переправу по бревну, проходили этап «Вертикальный маятник», «Навесная переправа» и «Переправа по параллельным перилам». По итогам соревнований победители и призеры были награждены дипломами и медалями.
Возможности нового туристического полигона разнообразны. Здесь можно отрабатывать сложные элементы туризма –переправы, траверса, спусков, подъемов по веревкам, проводить городские и окружные соревнования и тренировки. Полигон многофункционален и эксплуатируется в любое время года.
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В Доме Республики состоялась торжественная церемония вручения наград победителям всероссийских и республиканских конкурсов
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