Саранские спортсмены-подводники отличились в Санкт-Петербурге

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Спортсмены-подводники спортивно-тренировочного центра «Старт» успешно выступили на чемпионате и первенстве России по подводному спорту в дисциплинах дайвинг, которые проходили с 27по 29 мая этого года в Санкт-Петербурге.
В Первенстве России команда Мордовии заняла третье место.
Призерами соревнований стали:
Ночной дайвинг. Чемпионат России, мужчины и женщины. Савельев Владислав - 3 место.
Первенство России. Юниоры и Юниорки 14-15 лет. Кожурина Маргарита - 2 место.
Юниоры и Юниорки 16-17. Фатькина Александра - 2 место, Чайка Софья - 2 место, Ермолаев Илья - 2 место, Чернов Александр -3 место.
Полоса препятствий. Юниоры и Юниорки 16-17. Ермолаев Илья и Комраков Илья - 2 место
Подъем груза. Ермолаев Илья - 2 место.
Спортсменов подготовили тренера Высшей Категории Видяскина Татьяна Алексеевна и Потапов Игорь Борисович.
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