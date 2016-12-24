Саранские спортсмены-подводники отличились в Санкт-Петербурге

Спорт

Спортсмены-подводники спортивно-тренировочного центра «Старт» успешно выступили на чемпионате и первенстве России по подводному спорту в дисциплинах дайвинг, которые проходили с 27по 29 мая этого года в Санкт-Петербурге.

В Первенстве России команда Мордовии заняла третье место.

Призерами соревнований стали:

Ночной дайвинг. Чемпионат России, мужчины и женщины. Савельев Владислав - 3 место.
Первенство России. Юниоры и Юниорки 14-15 лет. Кожурина Маргарита - 2 место.
Юниоры и Юниорки 16-17. Фатькина Александра - 2 место, Чайка Софья - 2 место, Ермолаев Илья - 2 место, Чернов Александр -3 место.

Полоса препятствий. Юниоры и Юниорки 16-17. Ермолаев Илья и Комраков Илья - 2 место

Подъем груза. Ермолаев Илья - 2 место.

Спортсменов подготовили тренера Высшей Категории Видяскина Татьяна Алексеевна и Потапов Игорь Борисович.

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