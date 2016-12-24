Команды саранского лицея № 4 и Дубенской школы стали победители Президентских состязаний в Мордовии

Спорт

Итоги финального республиканского этапа всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» были подведены 25 мая в Саранске на базе Спортивного комплекса «Мордовия». В этих соревнованиях участвовали городские и сельские классы-команды из числа победителей муниципальных этапов.

Программа республиканского этапа состояла из спортивного многоборья - подтягивания на перекладине, отжиманий на руках и других упражнениях.

Как сообщает Минспорта РМ,  призовые места республиканского этапа всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» распределились следующим образом:

Городские школы:

1-ое место - Лицей № 4, го Саранск
2-ое место - Зубово-Полянская школа № 2
3-е место - Тургеневская школа, Ардатовский район

Сельские школы:

1-ое место - Дубенская школа
2-ое место - Гуменская школа, Краснослободский район
3-е место - Старошайговская школа

Победители будут представлять Мордовию на всероссийских соревнованиях, которые пройдут в сентябре в Анапе.

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