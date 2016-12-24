22 мая на «Мордовия Арене» стартует всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ

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В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
В воскресенье, 22 мая, на территории «Мордовия Арены» состоится главное беговое событие года – крупнейший всероссийский полумарафон с синхронным стартом ЗаБег.РФ.
VI ЗаБег.РФ объединит тысячи участников в 85 городах России. Саранск поборется за звание беговой столицы.
Соревнование развернётся на четырёх дистанциях – 1, 5, 10 и 21 км. На старт выйдут как профессиональные легкоатлеты, так и любители спорта. Уже сейчас на мероприятие в Саранске заявились более 500 человек, регистрация закроется 21 мая в 18:00.
ЗаБег – это не только спортивное состязание, но и яркое культурно-развлекательное шоу. Пока спортсмены преодолевают красивые маршруты, в фан-зоне болельщиков ждёт настоящий праздник здорового образа жизни.
Место: стадион «Мордовия Арена», со стороны пр. Российской Армии. Вход: GATE 4.
Программа ЗаБег.РФ. 22 мая.
07:00 Открытие фан-зоны
08:00 Начало шоу-программы для болельщиков и участников
08:30 Разминка перед стартом на 10, 21.1 км.
08:52 Открытие мероприятия
09:00 Старт 10 и 21.1 км
09:10 Разминка перед стартом на 5 км
09:30 Старт 5 км
09:35 – 10:50 шоу-программа для болельщиков и участников
11:10 Разминка перед стартом на 1 км
11:30 Старт 1 км взрослые
11:40 Старт 1 км дети
11:50 Старт дети с ограниченными возможностями
12:00 Награждение
13:15. Закрытие мероприятия.
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В Саранске прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника скорой медицинской помощи
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