22 мая на «Мордовия Арене» стартует всероссийский полумарафон ЗаБег.РФ

В воскресенье, 22 мая, на территории «Мордовия Арены» состоится главное беговое событие года – крупнейший всероссийский полумарафон с синхронным стартом ЗаБег.РФ.

VI ЗаБег.РФ объединит тысячи участников в 85 городах России. Саранск поборется за звание беговой столицы.

Соревнование развернётся на четырёх дистанциях – 1, 5, 10 и 21 км. На старт выйдут как профессиональные легкоатлеты, так и любители спорта. Уже сейчас на мероприятие в Саранске заявились более 500 человек, регистрация закроется 21 мая в 18:00.

ЗаБег – это не только спортивное состязание, но и яркое культурно-развлекательное шоу. Пока спортсмены преодолевают красивые маршруты, в фан-зоне болельщиков ждёт настоящий праздник здорового образа жизни.

Место: стадион «Мордовия Арена», со стороны пр. Российской Армии. Вход: GATE 4.

Программа ЗаБег.РФ. 22 мая.

07:00 Открытие фан-зоны

08:00 Начало шоу-программы для болельщиков и участников

08:30 Разминка перед стартом на 10, 21.1 км.

08:52 Открытие мероприятия

09:00 Старт 10 и 21.1 км

09:10 Разминка перед стартом на 5 км

09:30 Старт 5 км

09:35 – 10:50 шоу-программа для болельщиков и участников

11:10 Разминка перед стартом на 1 км

11:30 Старт 1 км взрослые

11:40 Старт 1 км дети

11:50 Старт дети с ограниченными возможностями

12:00 Награждение

13:15. Закрытие мероприятия.