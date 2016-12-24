Кубок Мордовии по регби показал прогресс юной саранской команды

15 мая на стадионе «Старт» прошел первый Кубок региона по регби, участниками которого стали юные спортсмены в возрасте 12-13 лет. В турнире принимали участие 10 команд из Казани, Пензы, Чебоксар, Нижнего Новгорода, Ульяновска и, конечно, Саранска. Об этом сообщает Министерство спорта и молодежной политики РМ.

По результатам состязаний весь пьедестал почета остался за опытными командами из Пензы, где этот вид спорта активно развивается на протяжении многих последних лет. Лучшая саранская команда «Локомотив» заняла на турнире 6-е место, и по мнению специалистов, заметно прибавила по уровню игры по сравнению с предыдущими выступлениями.

Как отметил руководитель Федерации регби Мордовии Сергей Муравьев: «Мы встречались с сильнейшими командами. По уровню игры мы действительно прибавили, это отмечают все. Раньше было очевидно, что мы новички. Сейчас уже так никто не говорит. Если даже мы проигрываем, то делаем это достойно. В ближайшее время запланированы оздоровительные сборы для регбистов. Также мы будем принимать участие в июне в соревнованиях школьников в Казани».