15 мая в Саранске пройдет Кубок Мордовии по регби

В воскресенье, 15 мая, в Саранске состоится Кубок Республики Мордовия по регби.



Турнир пройдёт на стадионе «Старт», где в противостояние вступят юные спортсмены 2009-2010 г.р. из столицы региона-13, Ульяновска, Чебоксар, Казани, Каменки, Нижнего Новгорода и Пензы. За звание сильнейшей будут биться 12 команд.

Ключевые задачи состязаний - популяризация регби в Мордовии, выявление перспективных спортсменов и обмен опытом на межрегиональном уровне.

Программа соревнований включает в себя:

10:00 - начало соревнований,

13:00 - парад открытия турнира,

17:00-18:00 - церемония награждения.

Вход для зрителей свободный.