15 мая в Саранске пройдет Кубок Мордовии по регби

Ключевые проекты развития
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В воскресенье, 15 мая, в Саранске состоится Кубок Республики Мордовия по регби.
Турнир пройдёт на стадионе «Старт», где в противостояние вступят юные спортсмены 2009-2010 г.р. из столицы региона-13, Ульяновска, Чебоксар, Казани, Каменки, Нижнего Новгорода и Пензы. За звание сильнейшей будут биться 12 команд.
Ключевые задачи состязаний - популяризация регби в Мордовии, выявление перспективных спортсменов и обмен опытом на межрегиональном уровне.
Программа соревнований включает в себя:
10:00 - начало соревнований,
13:00 - парад открытия турнира,
17:00-18:00 - церемония награждения.
Вход для зрителей свободный.
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