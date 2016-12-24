15 мая в Саранске пройдет Кубок Мордовии по регби

Спорт

В воскресенье, 15 мая, в Саранске состоится Кубок Республики Мордовия по регби.

Турнир пройдёт на стадионе «Старт», где в противостояние вступят юные спортсмены 2009-2010 г.р. из столицы региона-13, Ульяновска, Чебоксар, Казани, Каменки, Нижнего Новгорода и Пензы. За звание сильнейшей будут биться 12 команд.

Ключевые задачи состязаний - популяризация регби в Мордовии, выявление перспективных спортсменов и обмен опытом на межрегиональном уровне.

Программа соревнований включает в себя:
10:00 - начало соревнований,
13:00 - парад открытия турнира,
17:00-18:00 - церемония награждения.

Вход для зрителей свободный.

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