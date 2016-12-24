В Мордовии планируется провести несколько мероприятий с участием сильнейших боксеров мира

Спорт

12 мая Артём Здунов встретился с представителями Евразийской федерации профессионального бокса. Обсуждались вопросы функционирования спортивной организации, взаимовыгодного сотрудничества, популяризации и развития бокса в Мордовии.

Федерация ведет активную деятельность, несмотря на вводимые по отношению к России санкции, имеет уже наработанные взаимосвязи с республикой.  

«Мы планируем провести в Мордовии несколько акций с участием сильнейших боксеров мира, которые привлекли бы зрителей и зажгли сердца молодых боксеров. Зная о вашем интересе к боксу, надеемся, что наше предложение будет поддержано», - обратился к Артёму Здунову президент Евразийской федерации профессионального бокса Михаил Денисов.

Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы по боксу проведут мастер-классы с воспитанниками спортивных школ, центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей и республиканского социального приюта для детей и подростков «Надежда», также будут организованы состязания по боксу. Вырученные от мероприятий средства будут направлены в детские дома Саранска. 

В ходе беседы обсудили качество и доступность спортивной инфраструктуры Мордовии, наиболее удобное место проведения запланированных мероприятий, а также возможность принять в них участие зрителям из соседних регионов.

«Зрелищность соревнований по боксу зашкаливает, поэтому для нас важно в ходе их организации продумать возможность побывать на них и жителям других регионов. Вся наша инфраструктура – к вашим услугам, нужно только определиться, где будет максимально удобно провести турниры», - подчеркнул Глава Мордовии.

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