В Мордовии планируется провести несколько мероприятий с участием сильнейших боксеров мира

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12 мая Артём Здунов встретился с представителями Евразийской федерации профессионального бокса. Обсуждались вопросы функционирования спортивной организации, взаимовыгодного сотрудничества, популяризации и развития бокса в Мордовии.
Федерация ведет активную деятельность, несмотря на вводимые по отношению к России санкции, имеет уже наработанные взаимосвязи с республикой.
«Мы планируем провести в Мордовии несколько акций с участием сильнейших боксеров мира, которые привлекли бы зрителей и зажгли сердца молодых боксеров. Зная о вашем интересе к боксу, надеемся, что наше предложение будет поддержано», - обратился к Артёму Здунову президент Евразийской федерации профессионального бокса Михаил Денисов.
Олимпийские чемпионы, чемпионы мира и Европы по боксу проведут мастер-классы с воспитанниками спортивных школ, центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей и республиканского социального приюта для детей и подростков «Надежда», также будут организованы состязания по боксу. Вырученные от мероприятий средства будут направлены в детские дома Саранска.
В ходе беседы обсудили качество и доступность спортивной инфраструктуры Мордовии, наиболее удобное место проведения запланированных мероприятий, а также возможность принять в них участие зрителям из соседних регионов.
«Зрелищность соревнований по боксу зашкаливает, поэтому для нас важно в ходе их организации продумать возможность побывать на них и жителям других регионов. Вся наша инфраструктура – к вашим услугам, нужно только определиться, где будет максимально удобно провести турниры», - подчеркнул Глава Мордовии.
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