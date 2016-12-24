«Мордовия всегда готова принять спортивные соревнования!»

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Глава РМ Артём Здунов открыл Кубок Евразийских стран по плаванию
4 марта в Саранске состоялось открытие первого Кубка Евразийских стран по прыжкам в воду. В торжественной церемонии принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.
За медали кубка будут бороться 50 спортсменов из четырех стран – России, Армении, Беларуси и Узбекистана.
«Очень приятно, что мероприятие евразийского масштаба проходит именно в Мордовии, инфраструктура позволяет нам принять их. Для спортсменов дни вынужденного простоя - очень дорого стоят. Поэтому будем продолжать организовывать такие соревнования. Мордовия всегда для них открыта! Пожелаем спортсменам удачи, честного судейства и, конечно – пусть победит сильнейший», - обратился к зрителям и участникам соревнований Глава Мордовии, отдельно поблагодарив организаторов. Он отметил, что состязание проводится на самом высоком уровне. Оно собрало весь спортивный бомонд: прославленных спортсменов Советского Союза, России, олимпийских чемпионов.
«Любой спортсмен, который выполняет упражнение, которое рядовой человек сделать не может, как здесь – акробатика в воздухе, да еще и с прямым вхождением в воду – вызывает изумление и интерес. Это очень красиво!», - поделился эмоциями руководитель Мордовии.
С инициативой проведения турнира выступили Российская Федерация прыжков в воду и Министерство спорта и молодежной политики Мордовии. Планируется, что соревнования будут проводиться ежегодно в разных городах России и Евразии.
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