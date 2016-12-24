Саранских «моржей» приглашают на «Старт»

7 марта на водоеме у стадиона «Старт» состоятся традиционные соревнования по спортивному зимнему плаванию в «ледяном бассейне». Организаторами соревнований выступают Управление по развитию физической культуры, спортивной инфраструктуры и молодежной политике Администрации Саранска, Мордовское региональное отделение ВОСВОД и Федерация закаливания и спортивного зимнего плавания РМ, при поддержке Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) ГУ МЧС РФ по РМ

В 12,5-метровом «бассейне» (он будет вырублен во льду водоема) станут соревноваться юноши и девушки, мужчины и женщины по шести возрастным группам: до 20 лет, от 21 до 30 лет, от 31 до 40 лет, от 41 до 50 лет, от 51 до 60 лет, и от 61 года и старше.

Юноши и мужчины будут соревноваться на дистанции 25 метров, а девушки и женщины – на дистанции 12,5 метра.

Начало соревнований (парад открытия) в 12:00 в районе спасательного поста на водоеме у стадиона «Старт».

Главный судья соревнований - председатель Мордовского регионального отделения ВОСВОД Евдокимов Валерий Павлович. Справки о соревнованиях и предварительные заявки на участие по тел. +7 937 515 1364.