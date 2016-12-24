Учителя из Мордовии выступают в поддержку Камилы Валиевой

Несмотря на все трудности, наша фигуристка Камила Валиева продолжает выступать в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Она стойко перенесла все выпавшие ей испытания. Россияне всеми силами поддерживают спортсменку и продолжают болеть за нее.

«Я вижу сколько добрых пожеланий, сколько веры, – делится Камила. – Это очень приятно и в такое сложное для меня время эта поддержка очень важна. Меня поддерживают тренеры и все окружение. Я думала, что останусь одна… Но самые близкие люди никогда меня не бросят».

Мордовия тоже продолжает верить в нашу фигуристку. Жители республики записывают видеоролики со словами поддержки и выкладывают посты в соцсетях. К локальному флешмобу присоединились и некоторые школьные учителя со своими учениками.

«Удивительно, настолько сильная девочка, с волевым характером. И это в 15 лет! – поделился мнением учитель информатики саранского Центра образования «Тавла» Владимир Сироткин. – Я сразу представил школьников, медалистов, победителей различных конкурсов, которые так же упорно идут к своим вершинам: кропотливая подготовка к проверочным работам, насыщенные внеклассные мероприятия, активное участие в жизни школы, успешная сдача экзаменов и многое другое. Наши ученики тоже следят за успехами олимпийцев, переживают и болеют за них. Все искренне желают нашей фигуристке только победы!»

«После дождя будет радуга, а после самой темной ночи наступит рассвет. И мы верим, что для Камилы Валиевой, нашей звездочки в мире фигурного катания, после серьезных испытаний и сложностей наступает по истине звездный час! Ученики 3«Б» класса Кадошкинской средней общеобразовательной школы поддерживают российскую спортсменку и желают ей Олимпийского золота!», – поддержал фигуристку учитель физкультуры «Кадошкинской» СОШ Николай Кудряшкин.

Напомним, что Камила – первая фигуристка, исполнившая прыжок в четыре оборота в программе Олимпиады. И это может навсегда изменить программы олимпийского женского одиночного катания.