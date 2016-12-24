14-летний Иван Юткин из Мордовии стал победителем международного теннисного турнира

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Юный мордовский теннисист победил на международном турнире в Пакистане. Об этом сообщает Минспорта РМ.
Иван Юткин из Мордовии стал победителем международного теннисного турнира «ITF PAKISTAN INTERNATIONAL JUNIORS TENNIS CHAMPIONSHIPS 2022», который проходил в Пакистане. Участие в нем приняли юноши и девушки в возрасте до 19 лет. Всего на корты вышли 32 молодых спортсмена.
В личном финале 14-летний представитель Мордовии стал победителем турнира, выполнив при этом норматив «Мастера спорта России».
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