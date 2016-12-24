ФК «Саранск» начнет весенний этап игр домашним матчем с «Салютом»

Спорт

Состоялась жеребьевка календаря игр для группы 3 «А» Олимп-Первенства России среди команд клубов II дивизиона ФНЛ. Стартовый тур назначен на 2 апреля. В этот день футбольному клубу «Саранск» выпало играть на своем поле с «Салютом» из Белгорода.

Публикуем предварительное расписание наших матчей, обращая внимание болельщиков на то, что пока это всего лишь проект календаря. В ближайшее время проект пройдет процедуру согласования между всеми заинтересованными сторонами, а также в РФС, и только после этого будет окончательно утвержден.

Предварительное расписание матчей ФК «Саранск» (согласно проекту календаря)*:
Первый круг
2 апреля (суббота). «Салют» Белгород (дома)
9 апреля (суббота). ФК «Рязань» (выезд)
16 апреля (суббота). «Динамо-Брянск» (дома)
23 апреля (суббота). «Сокол» Саратов (выезд)
30 апреля (суббота). «Динамо-Владивосток» (дома)
6 мая (пятница). «Авангард» Курск (выезд)

Второй круг
11 мая (среда). ФК «Рязань» (дома)
15 мая (воскресенье). «Динамо-Брянск» (выезд)
22 мая (воскресенье). «Сокол» Саратов (дома)
28 мая (суббота). «Динамо-Владивосток» (выезд)
4 июня (суббота). «Авангард» Курск (дома)
10 июня (пятница). «Салют» Белгород (выезд)

Примечание: * - возможны изменения.

Евгений Сулейманов

#ФКСаранск #ГлавнаяКомандаМордовии #проекткалендаря #Весна2022

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