Спидвей в Саранске!

Явка с повинной
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
13 февраля, в воскресенье, на ледовой трассе близ ворот 1 стадиона «Мордовия Арена» пройдут показательные выступления по спидвею. Начало – в 12.00.
В программе мероприятия: церемония, дающая старт выступлениям (с участием почётных гостей); работа ведущего и спортивного комментатора Владимира Шорчева; дрифт-заезд на автомобилях; 20 заездов мотогонщиков.
По решению Роспотребнадзора: с количеством участников до 500 человек, без присутствия граждан, не достигших 18 лет.
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В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
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