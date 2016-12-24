Спидвей в Саранске!

13 февраля, в воскресенье, на ледовой трассе близ ворот 1 стадиона «Мордовия Арена» пройдут показательные выступления по спидвею. Начало – в 12.00.

В программе мероприятия: церемония, дающая старт выступлениям (с участием почётных гостей); работа ведущего и спортивного комментатора Владимира Шорчева; дрифт-заезд на автомобилях; 20 заездов мотогонщиков.

По решению Роспотребнадзора: с количеством участников до 500 человек, без присутствия граждан, не достигших 18 лет.