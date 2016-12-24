Артем Мальцев вошел в пятерку сильнейших лыжников в спринте на Олимпиаде-2022

Спорт

Представляющий Мордовию и Нижегородскую область российский спортсмен занял 5 место в лыжном спринте свободным стилем на Олимпиаде в Пекине, а также 9 место в скиатлоне.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Ледовый дебют

Глава Мордовии открыл в Саранске юниорское первенство России по фигурному катанию

1
Заказать рекламу
1
1
1