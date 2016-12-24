Артем Мальцев вошел в пятерку сильнейших лыжников в спринте на Олимпиаде-2022

Росстандарт поможет Мордовии с продвижением морёного дуба
Глава РМ Артём Здунов встретился с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым
Представляющий Мордовию и Нижегородскую область российский спортсмен занял 5 место в лыжном спринте свободным стилем на Олимпиаде в Пекине, а также 9 место в скиатлоне.
Поделиться в соц. сетях:
Глава РМ Артём Здунов встретился с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым
Глава Мордовии открыл в Саранске юниорское первенство России по фигурному катанию
Убежден генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
В Лямбире учитель из «травмата» расстрелял директора школы и ее мужа
В Саранске состоялась презентация проекта «Наставничество», разработанного экспертным клубом «Моя Мордовия»
Глава Мордовии провёл совещание по строительству нового завода в Рузаевке
Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Новую разновидность коронавируса обнаружили у десятков жителей республики
В Покровских Селищах Зубово-Полянского района построен Дом культуры
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей