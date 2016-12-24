В Кадошкино состоялся спортивный зимний фестиваль «Готов к труду и обороне»

В рамках национального проекта «Демография» проекта федерального проекта «Спорт – норма жизни» реализуется комплекс ГТО. Любой гражданин может пройти тестирование на соответствие государственным требованиям к уровню физической подготовки Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Комплексом предусматривается сдача спортивных нормативов, соответствующих золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия в 11 возрастных группах, начиная с шести лет.

В январе в Кадошкинском ФОКе состоялся очередной муниципальный Зимний фестиваль ГТО, который был реализован в рамаках нацпроекту. Соревновались команды учащихся общеобразовательных школ 11-12 и 13-15 лет (третьей и четвертой ступени). В зачет фестиваля вошли четыре вида – подтягивание, прыжок в длину с места, поднимание туловища и тест на гибкость.

В соревнованиях четвертой ступени победителем стала Кадошкинская средняя школа, второе место присуждено Латышовской школе, третье место заняла Адашевская школа.

Среди команд в возрастной категории третьей ступени: первое место - Латышовская школа, второе – Кадошкинская школа, а третье место поделили между собой Большеполянская основная и Адашевская средняя школы.

«Подобные соревнования пользуются большой популярностью у школьников района, поскольку кроме укрепления командного духа и взаимоподдержки, это хороший шанс получить один из знаков отличия комплекса ГТО», - рассказала методист физкультурно-оздоровительного комплекса Людмила Белякова.