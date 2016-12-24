Жители Мордовии будут болеть за наших спортсменов на Олимпиаде

Ровно день остается до начала XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Туда отправились 212 наших спортсменов, среди которых лыжник Артем Мальцев, представляющий Мордовию.

Вновь спортсмены будут выступать без национальной символики в составе Олимпийского комитета России (ROC). Однако жители Мордовии и всей страны знают, что это все равно наша сборная, которой мы будем гордиться.

Как поделился Артем Мальцев перед вылетом в Пекин, готовиться к Олимпиаде и тренироваться в условиях пандемии было непросто, но тем не менее все наши спортсмены воодушевлены и готовы побеждать.

Зимняя Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля. Смотрим и болеем за наших вместе!

Источник https://izvmor.ru