Жители Мордовии будут болеть за наших спортсменов на Олимпиаде

Ледовый дебют
Глава Мордовии открыл в Саранске юниорское первенство России по фигурному катанию
Ровно день остается до начала XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине. Туда отправились 212 наших спортсменов, среди которых лыжник Артем Мальцев, представляющий Мордовию.
Вновь спортсмены будут выступать без национальной символики в составе Олимпийского комитета России (ROC). Однако жители Мордовии и всей страны знают, что это все равно наша сборная, которой мы будем гордиться.
Как поделился Артем Мальцев перед вылетом в Пекин, готовиться к Олимпиаде и тренироваться в условиях пандемии было непросто, но тем не менее все наши спортсмены воодушевлены и готовы побеждать.
Зимняя Олимпиада будет проходить с 4 по 20 февраля. Смотрим и болеем за наших вместе!
Источник https://izvmor.ru
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