Глава Мордовии осмотрел новый детский сад в Зубовой Поляне

Глава Мордовии Артём Здунов 21 января в рамках рабочей поездки в Зубово-Полянский район посетил новый детский сад в райцентре, построенный в прошлом году по нацпроекту «Демография», инициированному Президентом страны Владимиром Путиным.



Как рассказал глава района Владислав Поршин, этот сад жители Зубовой Поляны ждали давно, он позволит ликвидировать очередь в дошкольные учреждения. Совсем скоро детсад начнёт работать.



Новое здание рассчитано на 90 детей, здесь будут функционировать четыре возрастные группы, в том числе ясельная.



Заведующая детским садом Татьяна Селезнёва показала Главе Мордовии все помещения нового здания, особое внимание Артём Здунов уделил качеству строительства, подрядчику даны поручения устранить некоторые строительные недочеты.



«Детский сад очень хороший, прекрасное оборудование, замечательные условия для работы с малышами - всё это очень важно, - сказал Глава республики. - Задача районной власти - обеспечить максимальную готовность дошкольного учреждения к приему детей».