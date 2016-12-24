Артём Здунов поздравил сотрудников прокуратуры

Глава Мордовии Артём Здунов 18 января принял участие в торжественном мероприятии, посвященном 300-летию российской прокуратуры. Руководитель республики поздравил сотрудников надзорного ведомства и вручил им награды.



«На всем протяжении истории прокуратура служит надежной опорой государства, оплотом законности и правопорядка в нашем обществе, - сказал Артём Здунов. - Вам доверено защищать высшие ценности граждан – их права и свободы, осуществлять надзор за неукоснительным соблюдением законов на территории России. Под пристальным вниманием прокуроров всегда находятся самые острые проблемы, актуальные для общества».



Одним из важнейших направлений работы Глава республики назвал противодействие коррупции, экономическим и налоговым преступлениям.



В минувшем году прокуратура республики активно работала по пресечению случаев неправомерного расходования бюджетных средств. При координирующей роли прокуроров выявлено свыше 250 преступлений коррупционной направленности, возбуждены резонансные уголовные дела.



«Президент России В.В. Путин подчеркивает, что именно прокуратуре доверена координация действий всех правоохранительных органов в борьбе с криминальной угрозой», - сказал Артём Здунов.



Как подчеркнул Глава Мордовии, крайне важно поддерживать порядок в сфере трудовых отношений, ценообразования.



Важнейшая задача, которую ставит Президент России Владимир Путин, - наведение порядка в контрольно-надзорной деятельности, создание условий для безопасной работы бизнеса, эффективная защита всех форм собственности.



Глава Мордовии напомнил, что 2022 год объявлен в республике Годом предпринимательской инициативы, это значит, что работа по поддержке предпринимательства должна выйти на новый уровень.



«Приведу такие цифры: на 1 ноября 2020 года задолженность перед бизнесом по оплате контрактов составляла 5,3 млрд. рублей, - сказал Артём Здунов. - По состоянию на 1 января 2022 года она сократилась в три раза - до 1,6 млрд. рублей».



Глава Мордовии поздравил сотрудников и ветеранов прокуратуры с юбилейной датой и пожелал успехов в службе, здоровья и благополучия.



Прокурор Мордовии Василий Щербаков отметил важность совместной работы надзорного ведомства и органов власти по защите прав граждан. «Мы видим, что руководство республики обращает внимание на многие застарелые проблемы региона - это и обеспечение жильем детей-сирот, и проблемы малого и среднего бизнеса. Уверен, что совместными усилиями мы справимся со всеми задачами», - сказал прокурор республики.