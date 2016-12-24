В Саранске пройдет первенство России среди юниоров по фигурному катанию на коньках

18-22 января Саранск будет принимать первенство России среди юниоров по фигурному катанию на коньках 2022 г. Соревнования пройдут на площадках универсального зала «Саранск Арена» (г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 35а).

Запланировано участие свыше 100 спортсменов, кандидатов в мастера спорта, со всей страны. Лучшие из лучших, в числе которых воспитанники тренеров Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко.

Всего около 200 человек будут задействованы в турнире. В программе мероприятия - одиночное и парное катание, танцы на льду.

По итогам данных состязаний будет определён состав отечественной сборной на чемпионат мира среди юниоров 2022 года, который пройдет с 7 по 13 марта в Болгарии.

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

18 января (вторник)

День приезда

Тренировки команд (по запросу)

19 января (среда)

10.00 - 17.45 Тренировки по группам

10.00 - 15.00 Комиссия по допуску участников

17.00 - 18.30 Совещание судей

19.30 - 21.00 Жеребьевка участников

20 января (четверг)

14.00 - 16.25 Юноши, короткая программа

16.40 - 17.10 Открытие соревнований

17.25 - 19.50 Девушки, короткая программа

20.05 - 22.15 Танцы на льду, ритм танец

21 января (пятница)

13.15 - 15.50 Юноши, произвольная программа

16.05 - 18.40 Девушки, произвольная программа

18.50 - 19.20 Награждение победителей

19.35 - 21.20 Пары, короткая программа

22 января (суббота)

12.00 - 14.20 Танцы на льду, произвольный танец

14.40 - 16.35 Пары, произвольная программа

17.00 - 17.30 Награждение победителей

Билеты поступят в продажу за 2-3 дня до начала турнира. Купить их можно будет непосредственно в кассе на "Саранск Арене". В электронном виде на данные состязания продажа билетов осуществляться не будет. Посещение спортивных объектов с 15 октября возможно только при наличии QR-кода или сертификата прививки от COVID-19.