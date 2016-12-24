Спортсменка из Мордовии Екатерина Пальцева победила на Чемпионате России по боксу

На чемпионате России по боксу среди женщин прошли финальные поединки в четырёх весовых категориях. Представительница Мордовии Екатерина Пальцева стала чемпионкой России-2021. Об этом сообщает Федерация бокса РФ.

В финальном поединке спортсменка из Мордовии (весовая категория до 50 кг) единогласным решением судей одержала победу над Екатериной Молчановой из Краснодарского края.

Екатерина Пальцева в интервью, размещенном на сайте Федерации бокса России, так отозвалась о своем успешном выступлении: «Я очень рада победе. Думаю, чемпионат в Челябинске самый масштабный, хотя в моей весовой категории количество участниц меньше, чем обычно. Я поменяла категорию и теперь выступаю до 50 кг, это новый вес. К данному решению я пришла вместе с личным тренером. Считаю, что увеличение весовых категорий – классное решение, чтобы расширить бокс. Победа на чемпионате России и путёвка на чемпионат мира взаимосвязаны, поэтому и то, и другое важно для меня».

Призовой фонд чемпионата России по боксу среди женщин составляет 12 миллионов рублей. За первое место вручается сертификат на 500 тысяч рублей, за второе – 250 тысяч, за третье – 125 тысяч. Также победители в каждой весовой категории помимо призовых денег получили автомобили. Какой именно – не уточняется.