Сергей Емелин победил на Чемпионате мира среди военнослужащих

Спорт

Вчера в Иране завершился Чемпионат мира среди военнослужащих по греко-римской борьбе. В заключительный день Чемпионата борец из Рузаевки, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Сергей Емелин победил в финале и завоевал золотую медаль. Еще один борец из Мордовии Алексей Киянкин стал серебряным призером.

В общей сложности на Чемпионате россияне завоевали 19 медалей. В активе вольников пять золотых наград, три серебряные и две бронзовые, классики завоевали три золота, четыре серебра и две бронзы.

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