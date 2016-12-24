Сергей Емелин победил на Чемпионате мира среди военнослужащих

Вчера в Иране завершился Чемпионат мира среди военнослужащих по греко-римской борьбе. В заключительный день Чемпионата борец из Рузаевки, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио Сергей Емелин победил в финале и завоевал золотую медаль. Еще один борец из Мордовии Алексей Киянкин стал серебряным призером.



В общей сложности на Чемпионате россияне завоевали 19 медалей. В активе вольников пять золотых наград, три серебряные и две бронзовые, классики завоевали три золота, четыре серебра и две бронзы.