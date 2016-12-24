Глава Мордовии посетил первый в республике офис нового формата Сбера

Глава Мордовии Артём Здунов 15 ноября посетил первый в республике офис нового формата Сбербанка. Офис откроется сегодня на Коммунистической, 73. Глава республики оценил возможности отделения, где наряду с финансовыми услугами клиенты банка могут воспользоваться современными решениями экосистемы Сбера.

Управляющий Мордовским отделением №8589 ПАО Сбербанк Анна Салеева показала, как устроена работа офиса, как работают финансовые и нефинансовые сервисы Сбера. Пространство офиса стало ещё более открытым и безбарьерным, здесь установлены обновленные терминалы самообслуживания, есть зона отдыха для клиентов, детская зона. Также в новом офисе клиентам будет предложен широкий выбор продуктов экосистемы Сбера.

Глава Мордовии осмотрел работу всех зон офиса, расспросил сотрудников банка, как будет проходить обслуживание клиентов, обратил особое внимание на обеспечение удобства и безопасности для всех категорий посетителей.

Офис нового формата Сбера в скором времени откроется и на Светотехстрое.