Штрафные санкции

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В России могут ужесточить наказания за повторные нарушения водителями ПДД
В новый проект Кодекса об административных нарушениях включены новые нормы ответственности за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает «Коммерсантъ». В проекте ужесточили наказания по некоторые «автомобильным» статьям при повторном нарушении. А ряд штрафов и вовсе появились впервые.
Заметим, что проект нового КоАП Минюст России перерабатывает уже в третий раз.
Ниже приведем наиболее значимые «штрафные изменения».
- за повторное управление автомобилем с нечитаемым номером — штраф 5 тысяч рублей или лишение прав
- повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой — штраф 3 тысячи рублей
- неоднократный отказ остановиться по требованию полицейского (например, во время погони) — лишение прав на три года или штраф 40 тысяч рублей
- стоянка вне отведенных «карманов» на автомагистралях и дорогах для автомобилей — штраф 3 тысячи рублей
- выезд на дороги общего пользования на снегоходе, мотоблоке и подобной технике — штраф 1–2 тысячи рублей
- перевозка детей без автокресла — максимальный штраф увеличивается с 3 тысяч до 5 тысяч рублей
В Кодекс также войдут и другие «штрафные новинки». Наказанием за три грубых нарушения правил в год станет лишение прав или штраф 10–30 тысяч рублей, штраф в 3 тысячи рублей за опасное вождение, штраф до 50 тысяч рублей и лишение прав за езду в пьяном виде с ребенком в салоне машины и ряд других.
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Служба судебных приставов поможет отделить реальных должников от их «двойников»
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