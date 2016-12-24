Штрафные санкции

В России могут ужесточить наказания за повторные нарушения водителями ПДД

В новый проект Кодекса об административных нарушениях включены новые нормы ответственности за нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает «Коммерсантъ». В проекте ужесточили наказания по некоторые «автомобильным» статьям при повторном нарушении. А ряд штрафов и вовсе появились впервые.

Заметим, что проект нового КоАП Минюст России перерабатывает уже в третий раз.

Ниже приведем наиболее значимые «штрафные изменения».

- за повторное управление автомобилем с нечитаемым номером — штраф 5 тысяч рублей или лишение прав

- повторное управление автомобилем с чрезмерной тонировкой — штраф 3 тысячи рублей

- неоднократный отказ остановиться по требованию полицейского (например, во время погони) — лишение прав на три года или штраф 40 тысяч рублей

- стоянка вне отведенных «карманов» на автомагистралях и дорогах для автомобилей — штраф 3 тысячи рублей

- выезд на дороги общего пользования на снегоходе, мотоблоке и подобной технике — штраф 1–2 тысячи рублей

- перевозка детей без автокресла — максимальный штраф увеличивается с 3 тысяч до 5 тысяч рублей



В Кодекс также войдут и другие «штрафные новинки». Наказанием за три грубых нарушения правил в год станет лишение прав или штраф 10–30 тысяч рублей, штраф в 3 тысячи рублей за опасное вождение, штраф до 50 тысяч рублей и лишение прав за езду в пьяном виде с ребенком в салоне машины и ряд других.