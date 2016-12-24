В Саранске состоится Суперкубок Европы по регби

В субботу, 30 октября, на стадионе «Мордовия Арена» пройдёт матч Rugby Europe SuperCup 2021-22 «Локомотив-Пенза» Россия – «TelAvivHeat» Израиль. Начало в 14:00.

В Суперкубке Европы по регби-15 участвуют 8 команд, разделённые на восточную и западную конференции, которые сыграют 27 матчей: клубы Грузии, Израиля, Бельгии, Нидерландов, Португалии, Испании и два российских - «Локомотив-Пенза» и «Енисей-СТМ» Красноярск.

«Локомотив-Пенза» – молодой клуб, который существует три года. Однако он продолжает регбийные традиции, заложенные в регионе с 1960-х годов. Имея сильную спортивную школу, «Локомотив-Пенза» смог получить поддержку Федерации регби России и ОАО «Российские железные дороги». В дебютном сезоне 2019 года клуб сразу же сумел войти в число лидеров регбийных команд нашей страны. «Локомотив-Пенза» – чемпион России по регби-7 (2019), серебряный призёр чемпионата России по регби и регби-7 (2020-21).

«Tel Aviv Heat» - первая профессиональная команда Израильского союза регби. Клуб базируется в Тель-Авиве, но в его составе, помимо местных спорт-сменов, выступают игроки из ЮАР, Фиджи, Намибии. «Tel Aviv Heat» борется за Суперкубок в восточной конференции турнира - вместе с РК «Локомотив-Пенза», «Енисей-СТМ» и «BlackLion» (Грузия).

Матч Суперкубка Европы по регби в Саранске смогут посетить до 500 человек. Наличие QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или перенесённую новую COVID-19, обязательно.