Артём Здунов предложил провести в Мордовии зрелищный бой боксеров-профессионалов

Глава Мордовии Артём Здунов 11 октября провел рабочую встречу с генеральным секретарем Федерации бокса России Кириллом Щекутьевым. Обсуждались вопросы взаимодействия по развитию и популяризации бокса в регионе.

В Мордовии бокс является одним из базовых вида спорта, подготовка спортивного резерва осуществляется в 6 учреждениях, в общей сложности в них занимаются 1170 человек. В состав сборной команды Российской Федерации по боксу входят 6 спортсменов республики.

В ходе встречи было отмечено, что существующая в регионе спортивная инфраструктура позволяет развивать этот вид спорта.

«В рамках действующей программы развития мы планируем за 4 года увеличить в два раза количество детей, занимающихся боксом – в Мордовии также есть все возможности для этого», - сказал Кирилл Щекутьев. Руководитель Федерации бокса России предложил Артёму Здунову возглавить наблюдательный совет региональной ассоциации.

Кроме того, стороны договорились объединить усилия по развитию в республике женского бокса, в этой связи решено провести на площадке Мордовии масштабные соревнования федерального уровня.

Также обсудили вопросы развития Лиги студенческого бокса в регионе и взаимодействия с Федерацией бокса Мордовии в части материально-технического укрепления спортивных баз.

Глава Мордовии предложил рассмотреть республику как площадку для проведения одного из зрелищных боев спортсменов-профессионалов. «Яркое спортивное шоу - это лучший вариант для популяризации бокса!» - сказал Артём Здунов.

Во встрече приняли участие и.о. Министра спорта и молодежной политики РМ Александр Савилов, заслуженный тренер России по боксу, старший тренер женской сборной Альберт Муталибов.