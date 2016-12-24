Больше футбола!

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Два дня подряд стадион «Мордовия Арена» будет во власти футбольных страстей
1 октября на арене пойдёт кибертурнир «ARENA Cyber CUP – 2021». Специальными гостями мероприятия станут мегапопулярные российские футбольные блогеры Герман el Classico, Андрей Сибскана и Виктор Блатов.
В рамках кибертурнира состоится поистине уникальное событие – презентация Кубка мира по пляжному футболу. Трофей лично представит главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв. Зрители и участники «ARENA Cyber CUP – 2021» на «Мордовия Арене» первыми в Саранске увидят потрясающий трофей, завоёванный в конце августа. Кибертурнир с официальным визитом посетят и.о. Министра спорта и молодежной политики РМ Александр Савилов, Президент Федерации футбола РМ Александр Егоров, Президент Национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов, российский пляжный футболист, двукратный чемпион мира в составе сборной России Андрей Бухлицкий.
Трансфер Кубка мира по пляжному футболу: на «Мордовия Арене» с 13:00 до 15:00, с 15:00 - в свободном доступе для всех желающих в «Radisson Hotel & Congress Center Saransk» (ул. Советская, 54).
В субботу, 2 октября, футбольная тема продолжится в реальности: на изу-мрудно-зелёном поле арены пройдёт Media Match Challenge - самая популярная в России команда блогеров «Амкал» вступит в противостояние со Сборной студентов Мордовии. Битва начнется в 14:00.
Перед матчем «амкаловцы» проведут мастер-класс и фотоссесию для детской футбольной школы «FOOTBALL KIDS ARENA». Кроме этого, после игры состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта и молодёжной политики РМ и ФК «Амкал».
Матчу будет предшествовать развлекательная программа: DJ, барабанщики, выступление брейк-команды «Слияние» и др.
По решению Роспотребнадзора игру смогут посетить до 500 человек.
Билетная программа: стоимость билетов от 200 до 700 (VIP-билеты) рублей.
Привилегии обладателей VIP-билетов:
- возможность присутствовать на закрытом кибертурнире «ARENA Cyber CUP – 2021» 1 октября
- возможность занять место в центральном секторе за скамейкой запасных команды и/или пребывать в уютном скайбоксе
- участие в брифинге и автограф-сессии в зале пресс-конференции после матча
- возможность воспользоваться преимуществами VIP-уровня: покупка еды и напитков и т.д.
- возможность заказать услуги кейтеринга за дополнительную плату
- памятный сувенир от команды «Амкал»
Привилегии обладателей VVIP-билетов: программа «Два дня с командой»
1 октября
- трансфер на протяжении всего маршрут
- встреча команды «Амкал» на вокзале с персональным менеджером
- VIP-экскурсия по стадиону «Мордовия Арена»
- кофе-брейк с командой на «Мордовия Арене»
- присутствие на официальной тренировке команды «Амкал»
- присутствие на кибертурнире «ARENA Cyber CUP – 2021»
2 октября
- проезд к VVIP парковке и вход на стадион через VVIP-проход
- размещение в центральном секторе за скамейкой запасных команды и/или в скайбоксе
- встреча команды в раздевалке перед матчем
- присутствие во время матча на скамейке запасных
- участие в записи видеоблога команды «Амкал»
Все дополнительные вопросы о привилегиях VIP-уровня, а также приобрете-нию VVIP-билетов «Два дня с командой», можно задать тут: +7 952 071-07-77.
Билеты на игру уже в продаже на сайте BILETON.RU. Успей купить!
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