Больше футбола!

Два дня подряд стадион «Мордовия Арена» будет во власти футбольных страстей

1 октября на арене пойдёт кибертурнир «ARENA Cyber CUP – 2021». Специальными гостями мероприятия станут мегапопулярные российские футбольные блогеры Герман el Classico, Андрей Сибскана и Виктор Блатов.

В рамках кибертурнира состоится поистине уникальное событие – презентация Кубка мира по пляжному футболу. Трофей лично представит главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачёв. Зрители и участники «ARENA Cyber CUP – 2021» на «Мордовия Арене» первыми в Саранске увидят потрясающий трофей, завоёванный в конце августа. Кибертурнир с официальным визитом посетят и.о. Министра спорта и молодежной политики РМ Александр Савилов, Президент Федерации футбола РМ Александр Егоров, Президент Национальной студенческой футбольной лиги Андрей Стукалов, российский пляжный футболист, двукратный чемпион мира в составе сборной России Андрей Бухлицкий.

Трансфер Кубка мира по пляжному футболу: на «Мордовия Арене» с 13:00 до 15:00, с 15:00 - в свободном доступе для всех желающих в «Radisson Hotel & Congress Center Saransk» (ул. Советская, 54).

В субботу, 2 октября, футбольная тема продолжится в реальности: на изу-мрудно-зелёном поле арены пройдёт Media Match Challenge - самая популярная в России команда блогеров «Амкал» вступит в противостояние со Сборной студентов Мордовии. Битва начнется в 14:00.

Перед матчем «амкаловцы» проведут мастер-класс и фотоссесию для детской футбольной школы «FOOTBALL KIDS ARENA». Кроме этого, после игры состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Министерством спорта и молодёжной политики РМ и ФК «Амкал».

Матчу будет предшествовать развлекательная программа: DJ, барабанщики, выступление брейк-команды «Слияние» и др.

По решению Роспотребнадзора игру смогут посетить до 500 человек.

Билетная программа: стоимость билетов от 200 до 700 (VIP-билеты) рублей.

Привилегии обладателей VIP-билетов:

- возможность присутствовать на закрытом кибертурнире «ARENA Cyber CUP – 2021» 1 октября

- возможность занять место в центральном секторе за скамейкой запасных команды и/или пребывать в уютном скайбоксе

- участие в брифинге и автограф-сессии в зале пресс-конференции после матча

- возможность воспользоваться преимуществами VIP-уровня: покупка еды и напитков и т.д.

- возможность заказать услуги кейтеринга за дополнительную плату

- памятный сувенир от команды «Амкал»

Привилегии обладателей VVIP-билетов: программа «Два дня с командой»

1 октября

- трансфер на протяжении всего маршрут

- встреча команды «Амкал» на вокзале с персональным менеджером

- VIP-экскурсия по стадиону «Мордовия Арена»

- кофе-брейк с командой на «Мордовия Арене»

- присутствие на официальной тренировке команды «Амкал»

- присутствие на кибертурнире «ARENA Cyber CUP – 2021»

2 октября

- проезд к VVIP парковке и вход на стадион через VVIP-проход

- размещение в центральном секторе за скамейкой запасных команды и/или в скайбоксе

- встреча команды в раздевалке перед матчем

- присутствие во время матча на скамейке запасных

- участие в записи видеоблога команды «Амкал»

Все дополнительные вопросы о привилегиях VIP-уровня, а также приобрете-нию VVIP-билетов «Два дня с командой», можно задать тут: +7 952 071-07-77.

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