Спортсменка из Мордовии победила на Чемпионате мира по боксу среди военнослужащих

В Саранске проходит фестиваль «Шумбрат, Мордовия!»
4 сентября гостей фестиваля ждет поистине фейерверк культурных событий
В конце сентября в Москве проходил 58-й Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих. В весовой категории до 51 кг. среди женщин победу одержала спортсменка республиканской спортивной школы по боксу Екатерина Пальцева. На пути к финалу спортсменка провела четыре успешных поединка. В финальном бою единогласным решением судей было зафиксировано ее превосходство над итальянкой Сорентино Джиордано.
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4 сентября гостей фестиваля ждет поистине фейерверк культурных событий
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