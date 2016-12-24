Спортсменка из Мордовии победила на Чемпионате мира по боксу среди военнослужащих

В конце сентября в Москве проходил 58-й Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих. В весовой категории до 51 кг. среди женщин победу одержала спортсменка республиканской спортивной школы по боксу Екатерина Пальцева. На пути к финалу спортсменка провела четыре успешных поединка. В финальном бою единогласным решением судей было зафиксировано ее превосходство над итальянкой Сорентино Джиордано.

В конце сентября в Москве проходил 58-й Чемпионат мира по боксу среди военнослужащих. В весовой категории до 51 кг. среди женщин победу одержала спортсменка республиканской спортивной школы по боксу Екатерина Пальцева. На пути к финалу спортсменка провела четыре успешных поединка. В финальном бою единогласным решением судей было зафиксировано ее превосходство над итальянкой Сорентино Джиордано.