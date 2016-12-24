На пределе возможностей

В Мордовии сотрудники спецподразделений соревновались за право ношения крапового берета

В УФСИН по РМ завершились Всероссийские квалификационные испытания среди сотрудников отделов специального назначения территориальных органов ФСИН России на право ношения символа отличия профессионального мастерства - крапового берета.

За право обладания высшим знаком доблести сотрудников спецподразделений соревновались 84 бойца из 41 региона России.

По итогам входного контроля, который включал в себя бег на 5 000 м, подтягивания на перекладине и выполнение комплекса специальных упражнений (тест Купера), непосредственно к квалификационным испытаниям было допущено 76 человек.

Бойцы совершали марш-бросок с последующим преодолением специальной полосы препятствий в экстремальных условиях, штурмовали макет высотного здания, выполняли элементы акробатических упражнений и комплекс специальных упражнений, участвовали в поединках по рукопашному бою.

Во время совершения марш-броска производился внезапный «обстрел» противником, преодоление водной преграды и участка заражения отравляющими веществами, преодоление завалов, участков болотистой местности и других естественных препятствий, эвакуация «раненых» с поля боя, выполнение физических упражнений.

Третий год подряд в испытания введен еще один, дополнительный элемент. После марш-броска сотрудники должны были выполнить так называемую «обкатку» - переползание под бронетехникой (БТР-80) при «обстреле» из крупнокалиберного пулемета.

Затем кандидаты преодолевали специальную полосу препятствий. Происходило это без подготовки, сразу же после завершения марш-броска. После прохождения специальной полосы препятствий, в целях проверки состояния оружия, каждым испытуемым производился одиночный холостой выстрел.

Еще один этап - проверка навыков по штурму высотных зданий с использованием специальных спусковых снаряжений. В процессе спуска производились выстрелы из автомата, выбивался макет оконной рамы и применялась «граната».

Следующим непременным элементом испытаний являлось выполнение упражнений по специальной огневой подготовке из пистолета Макарова и автомата Калашникова, акробатических упражнений и комплексов специальных упражнений.

Последний и самый важный этап испытания на право ношения крапового берета — проведение учебных поединков с инструкторами.

Как сообщает пресс-служба УФСИН по РМ, в результате проведенных испытаний обладателями символа отличия профессионального мастерства стали 11 сотрудников отделов специального назначения.