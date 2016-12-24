Борец из Мордовии завоевал бронзовую медаль Кубка России среди юношей

Спорт

В городе Бор Нижегородской области прошел Кубок России по греко-римской борьбе среди юношей, посвященный памяти заслуженного мастера спорта, олимпийского чемпиона Анатолия Парфенова. В соревнованиях приняли участие 505 борцов из 54 регионов страны.

В категории до 120 кг. бронзовую медаль турнира завоевал представитель Мордовии Илья Еряшев. Это позволило спортсмену республиканской школы им. Мишина попасть в юношескую сборную страны.

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