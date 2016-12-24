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В Мордовии обострилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 16 сентября в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Руководитель региона отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом обострилась.
«Мы вынуждены опять разворачивать койки. Количество новых случаев - 67-69 в день, пять районов по недельной заболеваемости в находятся в красной зоне, но больше всего волнует то, что люди заболевают пневмонией», - сказал Артём Алексеевич.
И.о. вице-премьера Галина Лотванова подтвердила: за последние двое суток выявлено 319 пневмоний. «Для сравнения – в июне за 10 дней мы выявляли 317 случаев, - отметила она. - Эта ситуация очень настораживает. Резко возросла и госпитализация в стационары. В минувший понедельник госпитализировано 170 человек – эту цифру можно сравнить с показателями первой декады января».
Из-за роста заболеваемости пришлось дополнительно развернуть 130 коек, республиканская больница № 5 с сегодняшнего дня вновь вернулась к режиму работы ковидного госпиталя. Всего в республике развернуто 1573 ковидных койки в 10 лечебных учреждениях, свободный коечный фонд уменьшается.
Было подчеркнуто, что только вакцинация и усиленное соблюдение всего комплекса противоэпидемических мер позволят не допустить ухудшения ситуации.
Также Врио Главы Мордовии напомнил о необходимости жесткого контроля за соблюдением мер безопасности в период проведения выборов.
«Завтра по всей стране откроются избирательные участки, - сказал Артём Здунов. - Прошу обратить повышенное внимание на профилактические меры. Все рекомендации, озвученные Роспотребнадзором, должны соблюдаться неукоснительно».
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