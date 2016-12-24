ФК «Саранск» снова не сумел забить и проиграл

Футбольный клуб «Саранск» допустил вторую осечку подряд. Вслед за поражением от «Родины» (0:5) последовал еще более неожиданный проигрыш. На сей раз, не удалось сладить с домодедовским «Пересветом» (0:2) - пожалуй, самой загадочной командой 1-й подгруппы 3-й группы.



Перед тем, как сыграть с гостями из Мордовии, скромный дебютант профессионального футбола не блистал результатами и находился лишь на 8-й строчке в таблице. Но вполне возможно, что на рисунке игры подмосковной команды отразились кадровые перемены. Буквально накануне бразды правления коллективом принял новый наставник Сергей Вехтев. При этом экс-рулевой команды Александр Несмелов перешел на должность тренера-ассистента. Пришли в «Пересвет» и несколько новых игроков.



Бывший футболист «Мордовии» Данила Буранов как раз из тех, кто укрепил состав «богатырей» перед самым закрытием трансферного окна. И именно он стал автором первого гола - на 54-й минуте отправил «парашют» за спину Никите Колесову. А на 58-й минуте преимущество хозяев поля удвоил еще один новобранец Никита Фрасенюк.



По истечению первого часа игры «Пересвет» остался вдесятером. За умышленный срыв атаки второй «горчишник» был предъявлен капитану Андрею Масленому. Казалось, при таком раскладе «Саранску» будет по силам отыграться. Тем более, что моментов для этого у представителей региона-13 было достаточно. Особенно рьяно действовали впереди Владислав Абрамов и Иван Хлебородов, брошенные в бой со скамейки запасных на 65-й минуте. Но, к сожалению, и их появление на поле не исправило общую ситуацию.



Победа над «Саранском» вознесла «Пересвет» на 5-е место. Наша команда после восьми проведенных игр имеет в активе все те же 16 очков, и располагается на третьей турнирной позиции. Следующий соперник - «Металлург-Видное» (14 сентября, «Мордовия Арена», начало в 18:00, вход до 1 000 зрителей).

Евгений Сулейманов